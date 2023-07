Sieben Erkenntnisse vom Regionalliga-Auftakt

Der Auftakt zur neuen Saison der Fußball-Regionalliga ist absolviert – und brachte für die sieben OÖ-Klubs wichtige Erkenntnisse mit sich:

SK Vorwärts Steyr: Die größte Überraschung zum Auftakt gelang dem runderneuerten Zweitliga-Absteiger mit dem 1:0 gegen Titelkandidat LASK Amateure OÖ. "Erhofft haben wir uns so einen Start natürlich, aber es ist dennoch eine Überraschung", sagt Steyrs neuer Trainer Markus Eitl. "Unser Team ist in der Lage, als Einheit mit Begeisterung zu fighten. Fußballerisch haben wir noch Luft nach oben."

LASK Amateure OÖ: Luft nach oben gibt es auch für den Gegner der Steyrer. "Ich male wegen der Niederlage nicht schwarz, wir hatten eine extreme Verjüngungskur. Die Spielleistung war in Ordnung, aber wir hätten ein Tor machen müssen", sagte LASK-Trainer Patrick Enengl. Mit Torjäger Marco Siverio Toro wäre das vielleicht gelungen: Der 28-jährige Spanier wurde in der Sommerpause Vater, bekam einen verlängerten Urlaub und stieg erst in der Vorwoche wieder in das Training ein.

UVB Vöcklamarkt: Die Hausruckviertler nahmen die gute Frühjahrsform in die neue Spielzeit mit und siegten gegen St. Anna 3:2. Das kroatische Sturm-Duo Franko Knez und Neuzugang Ivan Jakesevic machte Lust auf mehr. "Offensiv sind wir besser aufgestellt. Beide ergänzen sich perfekt", sagte Sportchef Omer Tarabic.

Union Gurten: Coach Peter Madritsch war beim 3:1 bei Aufsteiger ASK Klagenfurt nicht vollends zufrieden: "Wenn wir unsere Basics nicht abrufen, tun wir uns schwer. Nach dem 1:0 sind wir in den Verwalter-Modus übergegangen. Nach dem 2:1 haben wir wieder die Oberhand bekommen."

Im ÖFB-Cup zog Gurten das ganz große Los: Nachdem in der Vorsaison Meister Salzburg zu Gast war, kommt nun in der zweiten Runde Rapid (26./27./28. September).

Junge Wikinger Ried: Mit einem Durchschnittsalter von 19,3 Jahren starteten die Innviertler in Gleisdorf (1:2) in die Saison. "Mit unserer jungen Mannschaft war der Auftritt speziell in der zweiten Hälfte in Ordnung. Vor allem im Zweikampf müssen wir besser werden", resümierte Hubert Zauner, der neue Trainer der Rieder.

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Leistungsmäßig waren die Trattnachtaler bei der Drittliga-Rückkehr (1:2 in Bad Gleichenberg) auf Augenhöhe – die Chancenauswertung muss sich verbessern. "Wir hätten eigentlich 4:0 oder 5:0 führen müssen, haben aber dann den Ausgleich kassiert", sagte Wallern-Sportchef Thomas Weissenböck.

SPG Wels: Die Welser unterstrichen mit dem 4:1 bei Wolfsbergs Amateuren ihre Titelambitionen. Sportchef Harun Sulimani sah beim souveränen Auftaktsieg Steigerungspotenzial: "Die drei Punkte haben wir geholt, aber man hat gesehen, dass die Spannung teilweise noch nicht voll da war."

