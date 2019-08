Generalprobe verpatzt: Wallern flog aus Cup

Die Trattnachtaler kämpften sich zwar in die Verlängerung – da ließ das Team von Trainer Thomas Paminger dem Favoriten aber keine Chance: Laszlo Safar (97.), Mario Fuchs (102.) und Roland Krivec (111.) kickten Wallern aus dem Pokalbewerb – und verpatzten der Neuhofer-Elf die Generalprobe vor dem Start in die neue OÖ-Liga-Saison am kommenden Wochenende.

Keine Chance ließ Weißkirchen/Allhaming Landesligist Admira Linz: Mario Müller traf beim 8:0 der Olzinger-Elf gleich vier Mal.

Bei Liga-Rivale Donau Linz wird es morgen doppelt heiß: Zuerst steigt das Landescup-Duell gegen OÖ-Liga-Absteiger SC Marchtrenk (10.30 Uhr), im Anschluss findet der begehrte "Hexenkessel" der Kleinmünchener statt. Neben interessanten Themen gibt es auch prominente Gäste – wie Neo-Blau-Weiß-Linz-Sportchef Tino Wawra.

Den ersten Punkt dieser Regionalliga-Saison holte WSC/Hertha beim 1:1 gegen ATSV Wolfsberg. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte Vöcklamarkt: 3:1 beim FC Wels.

