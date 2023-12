Fußball-Unterhaus: Das waren die 10 meist-geklickten Artikel 2023

Rainer Kührer steht nach überstandener Krebs-Erkrankung in der Landesliga wieder in der Coaching-Zone

Platz 10: ATSV Stadl-Paura tritt im Frühjahr nicht mehr an

Es war die große Unbekannte in der vergangene Saison in der Fußball-OÖ-Liga. Kann der finanziell gebeutelte Klub ATSV Stadl-Paura die Saison beenden, oder nicht? Die Exklusiv-Meldung der OÖN, dass die Trattnachtaler nicht mehr an der Rückrunde antreten würden, schaffte es immerhin in die Top-10-Geschichten des Jahres 2023. Mittlerweile hat der Klub längst einen Neustart in der 2. Klasse gewagt.

Platz 9: Rauswurf des "Meistermachers"

Auf dem Weg zu seinem 16. Meistertitel musste Gerhard Mittermayr in der Vorsaison ESV Wels als Tabellenführer verlassen. In einem 30-sekündigen Telefongespräch wurde ihm die Trennung mitgeteilt. Immerhin: Im Sommer fand der 71-Jährige mit ATSV St. Martin/Traun einen neue Klub - und liegt mit diesem als Erster in der 2. Klasse Mitte abermals auf Aufstiegskurs.

Platz 8: "So macht Fußball keinen Spaß mehr"

Die neue Saison im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus wurde gerade erst angekickt - und schon wieder stand der Amateurfußball in den Negativ-Schlagzeilen. Beim Spiel in der 2. Klasse Süd zwischen dem TSV Timelkam und der SPG Grünau/Pettenbach 1c (1:1) flogen die Fäuste.

Platz 7: OÖ-Liga-Trainer wechselt zu deutschem Bundesligisten

Es ist ein Wechsel, der wohl nicht oft passiert: Daniel Mair schaffte im Sommer den Sprung von OÖ-Ligist Bad Leonfelden zu einem deutschen Bundesligisten: Anfang August erhielt der 32-Jährige, der die Mühlviertler zum Aufstieg in die höchste Liga des Bundeslandes führte, ein Vertragsangebot des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Dort ist Mair seitdem in der zweiten Mannschaft in der Doppelrolle als Co-Trainer und Spielanalyst tätig.

Platz 6: Kommt "Fall Hinteregger" jetzt auch im Unterhaus?

Unterhaus-Referee Almir Barucic gab nach einem Landesliga-Spiel bei einer Ausschluss-Entscheidung einen Fehler zu – der mit Rot vom Feld verwiesene Kicker wurde nachträglich nicht gesperrt.

Platz 5: Nach Leukämie wieder auf dem Fußballplatz

Das Comeback von Pettenbach-Trainer Rainer Kührer auf dem Fußballplatz ist die schönste Nachricht, die es in dieser Saison im Unterhaus geben kann.

Platz 4: "Das war der größte Fehler meines Lebens"

Im OÖN-Interview sprach Emin Sulimani, Trainer von Fußball-Regionalligist SPG Wels, ungewohnt offen über seine Vergangenheit als Spieler sowie die Zukunft als Trainer.

Platz 3: Nach Unterhausspiel musste die Polizei anrücken

Nach dem Schlusspfiff in der 2. Klasse Mitte zwischen ATSV St. Martin/Tr. und Askö Kirchberg-Thening (2:2) kam es im April zu unschönen Szenen.

Platz 2: Berührender Abschied von Marko Varga

Das gesamte Fußball-Unterhaus trauert um Marko Varga. Bei einem schrecklichen Unfall in der Nacht auf den 4. November auf der Westautobahn bei Pucking kam Donau-Linz-Kicker Marko Varga im Alter von 26 Jahren ums Leben. Wenige Stunden vor dem Schicksalsschlag hatte der Ungar, der seit 2019 in Oberösterreich spielte, beim 6:0 in der Landesliga Ost gegen St. Florian sein erstes Tor im Trikot der Linzer erzielt.

Platz 1: "Er hätte gewollt, dass wir spielen"

Auch der meistgeklickte Artikel aus dem Jahr 2023 dreht sich leider um einen Kicker, der nicht mehr unter uns ist: Ende April ist Jesse Engleitner (20) nach einer Krebs-Erkrankung im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger