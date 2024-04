"Dilettantismus": Gasselsberger erzürnt über langes Warten auf Wohnbaupaket

Mit deutlichen Worten kritisiert Franz Gasselsberger die Vorgangsweise der Bundesregierung beim geplanten Wohnbaupaket. "Das ist Dilettantismus", sagt der Oberbank-Generaldirektor, der das Paket bisher inhaltlich positiv sah. Stillstand in der Branche Seit der Ankündigung Ende Februar heißt es Warten auf die Umsetzung, es spießt sich an Details. Das führt zu einem Stillstand. Heuer hatte die Oberbank bis Mitte März ein Plus von 20 Prozent bei der privaten Wohnbaufinanzierung verzeichnet.