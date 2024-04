Probeführerscheinbesitzer raste mit 108 km/h durch Wels

Mehrere Verkehrssünder hat die Polizei am Freitagabend in der Messestadt dingfest gemacht: Bei Kontrollen durch zwei Verkehrsstreifen im Stadtgebiet von Wels wurden zwei Drogenlenker gestoppt. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land musste wegen Suchtgift am Steuer seinen Führerschein abgeben, ein 32-jähriger Wels konnte dies nicht mehr tun, da ihm die Lenkberechtigung schon vor Jahren entzogen worden war.

Moped frisiert

Wegen illegaler Umbauten an seinem Zweirad erwarten einen Mopedlenker gleich acht Anzeigen. Auf dem Prüfstand zeigte sich, dass das Fahrzeug die höchstzulässige Geschwindigkeit um gut 30 km/h überschritt, berichtete die Polizei am Samstag. Auch zwei Führerscheinneulinge müssen mit Anzeigen und wohl auch mit der Verlängerung ihrer Probezeit rechnen: Ein junger Mann war mit 108 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs, eine Frau raste mit 99 km/h durch einen Bereich, in dem maximal 60 km/h erlaubt gewesen wären.

Noch weit mehr Anzeigen hagelte es bei einem Verkehrsschwerpunkt am Freitag im Großraum Linz: Hunderte Anzeigen stellte die Polizei am Freitag aus. Hier weiterlesen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.