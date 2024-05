Tausende laufen am 29. Mai beim Welser Businessrun zur Höchstform auf

Noch rund drei Wochen dauert es, bis beim 13. Welser Businessrun am 29. Mai wieder Tausende die fünf Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen. Schon jetzt zeigt sich Hermann Kaufmann, der gemeinsam mit Franz Sperrer die Organisation leitet, mit den Anmeldungen zufrieden: "Derzeit liegen wir bei rund 1600 Läufern, also sogar ein bisschen über der Zahl zur selben Zeit im Vorjahr."

Rund 3500 Teilnehmer erwartet Kaufmann heuer: "Einige Unternehmen sind mit so vielen Läufern dabei, wie bei anderen Laufveranstaltungen überhaupt teilnehmen."

Einzeln oder im Team

Die Anmeldung ist wie immer in mehreren Kategorien möglich: Läufer können einzeln oder als Firmen- oder Business-Dreierteams teilnehmen. "In Firmenteams laufen ausschließlich Mitarbeiter eines Unternehmens, in einem Businessteam können zum Beispiel auch Geschäftspartner mitmachen", erklärt Kaufmann. Gewertet wird getrennt nach Damen und Herren, bei den Teams gibt es auch eine Mixed-Wertung.

Herzstück des Businessrun ist aber wie immer die Firmenwertung: Hier zählt, welches Unternehmen die meisten Starter auf die Strecke bringt. Zusätzlich gibt es die "Fronius-Lehrlingschallenge", bei der die größten Lehrlingsteams geehrt werden. Fixstarter wie Fronius, die Stadt Wels und das Klinikum haben wieder gute Chancen auf Trophäen, auch die Firma Greiner verstärkt heuer ihre Präsenz.

Das Rennen beginnt am 29. Mai um 19.30 Uhr, die Startnummern werden von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Messehalle 20 ausgegeben. "Ich freue mich schon wieder sehr auf den Lauf. Es ist immer wieder toll zu sehen, mit welcher Motivation sich diese riesige Masse an Menschen ins Zeug legt", sagt Kaufmann.

Nicht fehlen darf natürlich der 3,9 Kilometer lange Nordic-Walk, auch die originellsten Firmenshirts werden wieder prämiert. Nach dem Lauf steigt ab 20.30 Uhr die "Businessrun-Party" in der Messehalle 20.

"Businessrun-Party" als Finale

Dort finden um 21.30 Uhr die Siegerehrung und eine Verlosung mit zahlreichen Preisen statt. "Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Leute aus dem eigenen und anderen Unternehmen besser kennenzulernen. Das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Teil der Veranstaltung", erklärt Kaufmann.

Die reguläre Anmeldung läuft noch bis zum 16. Mai auf der Webseitewelser-businessrun.at. Wer sich bis dahin meldet, bekommt eine personalisierte Starternummer. Bis 24. Mai sind noch Nachnennungen möglich.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer