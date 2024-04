Hunderte Anzeigen nach Verkehrskontrollen im Bezirk Linz-Land

Auf Raser und Tuner hatte es die Polizei am Freitag im Bezirk Linz-Land abgesehen: Beamte der Landesverkehrsabteilung und Sachverständige des Landes Oberösterreich führten gemeinsam einen Verkehrsschwerpunkt. Auf Höhe des Kreisverkehrs Flughafenstraße bei Pasching wurden zahlreiche Pkws kontrolliert. Es hagelte Anzeigen: 79 an der Zahl waren es wegen technischer Mängel, vier in Bezug auf Abgasanlagen, fünf wegen Lärms. In neun Fällen mussten die Kennzeichen abgenommen werden, 25 Anträge auf besondere Überprüfung wurden gestellt.

Doppelt so schnell wie erlaubt

Auch die Radarpistole kam zum Einsatz: fast 7000 Messungen wurden binnen weniger Stunden durchgeführt, 328 Autofahrer werden angezeigt, weil sie zu schnell unterwegs waren – einige auch viel zu schnell. So berichtete die Polizei von einem Lenker, der mit 140 km/h statt der erlaubten 70 km/h vorbeirauschte, ein anderer war mit 149 km/h in der 80er-Zone unterwegs. Wegen diverser Delikte stellten die Beamten zudem 50 Organmandate aus, teilte die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag mit.

Zwei Raser gingen der Polizei am Freitag auch in Wels ins Netz: Ein junger Mann wurde mit 108 km/h statt der erlaubten 70 km/h, eine Probeführerscheinbesitzerin mit 99 statt der erlaubten 60 km/h erwischt.

