Linzer City Bikes knacken 150.000er-Marke

Das Verleihsystem für Fahrräder in Linz wird gut angenommen. Das zeigen die Zahlen, die Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) gestern präsentiert hat. Mehr als 150.000 Fahrten wurden seit dem Start im März 2021 absolviert, fast 20.000 Menschen haben die dafür nötige App installiert. Die Räder können nur an einer der 42 Stationen in der Innenstadt ausgeliehen und zurückgegeben werden, die erste halbe Stunde ist kostenlos. Das merkt man in der Ausleihstatistik, denn 93 Prozent der Fahrten bleiben unter 30 Minuten. Am meisten werden die City Bikes zwischen 17 und 19 Uhr genutzt, der Mittwoch ist der beliebteste Tag. Die mit Abstand meisten Ausleihen verzeichnet die Station beim Hauptbahnhof, gefolgt von der Lederergasse und der Schubertstraße.

Erweiterung nach Osten

Aufgrund der großen Nachfrage wird das Netz gerade Richtung Osten erweitert. Zehn neue Stationen sind geplant, drei davon wurden schon umgesetzt. Zwei Standorte werden derzeit noch geprüft. Diese "Osterweiterung" ist eine Maßnahme, um den drohenden Verkehrskollaps im Linzer Osten abzuwenden, den der Ausbau der Tabakfabrik und anderer Projekte mit sich bringen könnten. "Wir möchten den Menschen optimale Möglichkeiten zur Nutzung sanfter Mobilität bieten", sagt Hajart.

Neu im Angebot des Verleihsystems ist ein Lastenrad, das für schwere Transporte gebucht werden kann und in der Domgasse bei der Post aufgestellt ist. Sollte es sich bewähren, könnten weitere Lastenräder folgen.

