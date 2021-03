Die Corona-Pandemie und die mit ihr löchrig gewordenen Lieferketten haben den Start, der eigentlich für Frühjahr 2020 geplant gewesen wäre, ausgebremst. Doch nun ist alles bereit. Gestartet wird diese Woche mit 20 Stationen und rund 200 Fahrrädern, von denen die meisten mit dem OÖNachrichten-Logo ausgestattet sind. Bis Ostern sollen alle 40 Stationen (mit insgesamt 400 Fahrrädern) in Betrieb gehen, sagt Alfred Stadler, Geschäftsführer vom Gutenberg-Werbering. Das Unternehmen hat für den Betrieb des öffentlichen Fahrradverleihs eigens die City Bike Linz GmbH gegründet.

Erste halbe Stunde gratis

Die Räder können per App und QR-Code entliehen werden. Die erste halbe Stunde der Nutzung ist gratis. Jede weitere angefangene Viertelstunde kostet einen Euro. Dass der Start des Radverleihsystems nun mitten in die Coronakrise fällt, ist für Stadler kein Nachteil. Allen voran deshalb, weil viele derzeit nicht unbedingt öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen und auf großen Abstand achten würden. Das Leihrad sei da eine optimale Alternative, um kurze Strecken in der Stadt zurückzulegen. Die Hoffnung sei groß, in der Krise sogar mehr Menschen für das Konzept begeistern zu können. Eine solche "Unaufgeräumtheit" wie bei den E-Scootern, die oft kreuz und quer in der Stadt stehen würden, werde es mit den Leihrädern jedenfalls nicht geben, so Stadler. Dafür wurde der Mechanismus eingebaut, dass die Räder nur an einer der letztlich insgesamt 40 Stationen, die alle im innerstädtischen Bereich liegen, zurückgegeben werden kann.

Für den Fall, dass die jeweilige Station bereits voll besetzt ist, wurde vorgesorgt: Die App erkennt auch an, wenn die Leihgeräte in deren unmittelbarem Umfeld abgestellt werden. Damit die Stationen nicht zum Teil überladen bzw. leer sind, sind vorerst zwei Mitarbeiter im Einsatz. Sie verteilen die Leihgeräte nicht nur gleichmäßig auf die Standorte, sondern warten sie auch.

Die Stadt Linz kostet dieses neue Angebot nichts, der Verleih soll vorrangig über Werbeeinnahmen finanziert werden. Neben den Lenkern, Fahrradkörben und Kotflügeln werden auch die Verleihstationen mit Werbung versehen. Die Vorfreude ist bei Stadler nach dem langen coronabedingten Warten jedenfalls bereits groß. "Wir wollen jetzt sehen, wie es in der Praxis funktioniert und angenommen wird."

Nähere Informationen zum neuen Radverleih und den Stationen gibt es online unter www.citybikelinz.at (jp)

