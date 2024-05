Radler-Kollision in Kremsmünster: 82-Jähriger schwer verletzt

Der Senior war am Donnerstag gegen 15.25 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg R10 von Wartberg an der Krems Richtung Kremsmünster unterwegs, als er in der Ortschaft Helmberg mit einem entgegenkommenden Rennrad-Fahrer (46) zusammenstieß. Der 82-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Notarzt erstversorgt und dann ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht werden. Der 46-jährige Rennrad-Fahrer wurde leicht verletzt.

Lokalisation: Im Ortsteil Helmberg, Kremsmünster, passierte der Unfall

