Innviertel: Frau mit zwei Kindern im Auto landete im Straßengraben

In einer starken Linkskurve sei das Auto auf der Seite zum Liegen gekommen, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pischelsdorf am Engelbach, Christian Barhammer. Ein Motorradfahrer, der Zeuge des Unfalls geworden sei, habe den 3 Insassen, einer Frau und 2 Kindern, sofort geholfen. "Als wir mit der Feuerwehr angekommen sind, waren schon alle aus dem Auto befreit", so der Kommandant.

Bild: Manfred Fesl

Laut ersten Berichten sollen die Frau und die Kinder Glück im Unglück gehabt haben, es soll niemand schwer verletzt worden sein.

Die Feuerwehr übernahm im Anschluss noch die Aufräumarbeiten.

Bild: Manfred Fesl

