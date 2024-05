Zwei Zeiten, ein Parkplatz und 85 Euro Strafe

Verärgert sind OÖN-Leser über die Parkregelung beim Einkaufszentrum Oed in der Europastraße. Der große Parkplatz beim Supermarkt ist dort zweigeteilt. In der ersten Reihe kann man drei Stunden kostenlos parken, in den hinteren drei Reihen nur eineinhalb Stunden. Kritisiert wird vor allem die verwirrende Beschilderung, denn während die drei Stunden in großen Lettern weithin sichtbar sind, muss man die reduzierte Parkdauer auf kleineren Schildern mit viel Text suchen - so der Vorwurf.