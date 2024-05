26,2 Kilometer mit 420 Höhenmetern durch den Hausruckwald

Seit vielen Jahren zählt die Hausruck-Challenge mit Start und Ziel in Geboltskirchen zu den beliebtesten Laufbewerben in der Region. Am kommenden Samstag, 11. Mai, ist es wieder so weit: In der Königsdisziplin sind 26,2 Kilometer mit rund 420 Höhenmeter zu bewältigen. Gelaufen wird großteils im Hausruckwald. Auf der Strecke gibt es insgesamt fünf Verpflegungsstation für die Läufer.

Im vergangenen Jahr sah es lange nach einem Start-Ziel-Sieg des LAG-Ried-Athleten Jürgen Aigner aus. Schlussendlich wurde Aigner noch von Robert Reiter von der LG WSV St. Wolfgang abgefangen. Die Strecke kann auch als Zweierteam absolviert werden.

Neben dem kräftezehrenden Hauptlauf gibt es heuer erstmals eine 6,6 Kilometer lange "Light-Challenge" entlang des "Grünen Weges" zwischen Haag am Hausruck und Geboltskirchen. Dieser Bewerb ist Teil der Sport Streicher Running Tour, die aus insgesamt acht Bewerben in den Bezirken Grieskirchen und Vöcklabruck besteht. Zudem gibt es einen 6,6 Kilometer langen Nordic-Walking-Bewerb und verschiedene Kinderbewerbe mit Distanzen zwischen 100 Metern und 1,2 Kilometern. Auf die Teilnehmer wartet im Ziel ein Kuchenbuffet, für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. Anmeldeschluss ist am 8. Mai, Nachnennungen sind gegen eine zusätzliche Gebühr möglich. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es online unter www.hausruck-challenge.at

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

