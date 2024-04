Tennis: Rafael Nadal deutet Superstar-Doppel für Olympia an

Tennis-Superstar Rafael Nadal und Carlos Alcaraz bei den Olympischen Spielen im Doppel? Das wäre auch für den 22-fachen Major-Sieger eine "aufregende Sache". Nadal äußerte sich dazu in Madrid, wo er am Samstagnachmittag in der zweiten Runde auf Alex de Minaur (AUS-10) traf. Der Spanier hofft, dass er und Alcaraz vor Olympia einige Doppelturniere bestreiten können. Alcaraz selbst hatte erst vor Kurzem gemeint, dass er gern an der Seite seines Idols spielen würde.

Der 20-jährige Alcaraz, aktuelle Nummer 3 im ATP-Ranking, hatte erklärt, dass er sehr gerne neben seinem 37-jährigen Idol antreten würde, er aber nervös sei, seinen Landsmann darauf anzusprechen. "Carlos muss mich gar nichts fragen, wenn alles gut geht, dann spielen wir", meinte Nadal. "Es ist alles sehr aufregend für mich, wenn ich mich nicht irre, soll es das für ihn auch sein", so Nadal in einem Podcast namens "Iguales".

Während Alcaraz bei den Spielen Paris vom 26. Juli bis 11. August sein erstes Antreten im Zeichen der Fünf Ringe anpeilt, würde Nadal nach Gold im Einzel 2008 in Peking und Gold im Doppel acht Jahre später in Rio sein drittes Gold anvisieren. "Es wäre gut für uns beide und auch für das spanische Team, also schauen wir, wie sich die Dinge entwickeln", meinte Nadal.

