Mair will sich mit Sieg in die deutsche Bundesliga verabschieden

Der 32-Jährige macht einen echten Aufstieg: Wie berichtet wird Mair beim zweiten Team des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach anheuern. Bei den Jung-Fohlen übernimmt der Großraminger die Agenden des Co-Trainers und Videoanalysten.

Wie der Kontakt zustande kam? Mair: "Ich habe in Deutschland die Ausbildung für die Videoanalyse gemacht und wurde so empfohlen." Jetzt hat der Wechsel relativ kurzfristig geklappt: "So etwas ist nicht planbar, aber ich habe auf so einen Schritt hingearbeitet. Es ist ein cooler, sympathischer Verein mit einem Top-Umfeld."

Jetzt unterstützt er seinen scheidenden Klub noch bei der Trainersuche: "Sie haben sich sehr über meinen Schritt gefreut. Verein und Mannschaft stehen stabil da. Sie werden sicher einen guten Mann finden."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger