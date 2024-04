Der Trendsport Bouldern

Die Boulderhalle "Boulderbar" in Leonding in der Nähe der PlusCity ist eine der neuesten und die derzeit größte in Oberösterreich. Auf mehr als 2000 Quadratmetern können sich hier Kletterer austoben. Dass Bouldern im Trend liegt, merkt man bei einem Besuch sofort – an allen Ecken wuselt es, die Sportlerinnen und Sportler halten sich überall an den bunten Griffen und Wänden fest.