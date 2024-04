Politik in Steyr: "Die Schönheit einer Stadt ist kein Freibrief"

Am Dienstag, 30. April, sperrt mit der Billa-Filiale das letzte Lebensmittelgeschäft auf dem Stadtplatz zu. Die Innenstadt stirbt aus. Mit Jammern wird sich dieser Trend nicht umkehren lassen. Roland Murauer hat vor 30 Jahren die CIMA Österreich mit Sitz in Ried gegründet. Er beschäftigt sich seither mit Innenstädten in ganz Europa und deren (Wieder-)Belebung.