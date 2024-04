Was die Frauen der SPG Ried/Antiesenhofen mit Manchester United verbindet

16 Pflichtspiele, 16 Siege und exakt 100 Volltreffer. Das zweite Frauenteam des LASK (1b) hat in dieser Saison noch gar nichts anbrennen lassen, auch wenn OÖ-Liga-Tabellenführer und Favorit SPG Wallern/Krenglbach den makellosen Spitzenreiter der Landesliga (also eine Kategorie tiefer) im Zaunergroup OÖ Ladies Cup in ein Elfmeterschießen zwang.