OÖ-Liga: Tröscher verlässt Dietach

"Meine Aufgabe ist es, Strukturen in den Verein zu bringen, damit auf Sicht der nächste Schritt gelingen kann", hatte Jürgen Tröscher nach seiner Präsentation als neuer Sportchef von OÖ-Ligist Union Dietach Ende September im OÖN-Gespräch noch gesagt. Etwas mehr als ein halbes Jahr später sind die Träumereien von einem Aufstieg in die Regionalliga aus mehreren Gründen verflogen – und auch Tröscher hat seine Arbeit beim Dritten der höchsten Liga des Bundeslandes still und heimlich mittlerweile wieder beendet, wie die OÖN erfuhren.

Auf Nachfrage sagte der Ex-Sportchef von Vorwärts Steyr nur: "Es geht sich zeitlich einfach nicht aus. Und auch die Bedingungen haben sich geändert. Es macht keinen Sinn, jetzt in der heißen Phase, was die Planungen der kommenden Saison betrifft, noch dabei zu sein."

Tröscher nach Wels?

Tröscher könnte ab Sommer bei einem anderen Klub andocken: Er soll zum Kandidatenkreis für den freigewordenen Sportchef-Posten bei Regionalligist SPG Wels gehören. Das Team aus der Messestadt will nach der Trennung von Sportchef Harun Sulimani endlich wieder sportliche Schlagzeilen schreiben: Heute empfangen die Welser die Jungen Wikinger.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

