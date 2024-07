Drei OÖ-Ligisten im Landescup ausgeschieden

Die neue Saison im Fußball-Unterhaus wurde am Wochenende mit der ersten Runde im Admiral Landescup angekickt – mit der einen oder anderen Überraschung. Die größte Sensation gelang der Union Ried/Riedmark: Der Mühlviertler Klub, der sich in der abgelaufenen Saison zum Meister in der 1. Klasse Nordost gekrönt hat und in die Bezirksliga aufgestiegen ist, warf mit Micheldorf einen OÖ-Ligisten aus dem Bewerb (3:2).

"Ich habe gewusst, dass im Fußball alles möglich ist. Wir haben einen perfekten Tag erwischt, konnten den Gegner überraschen und kalt erwischen. Mein Team hat Geschichte geschrieben, war noch nie im Landescup vertreten", jubelte Ried-Trainer Amarildo Zela. Das, obwohl die Vorzeichen für das Team der ehemaligen Vorwärts-Steyr-Legende nicht unbedingt positiv waren: Sieben Kicker hatten den Klub nach dem Aufstieg im Sommer verlassen. Bevor es in der neuen Liga losgeht, steht am kommenden Wochenende noch die zweite Landescup-Runde auf dem Programm. Kurios: Mit Haidershofen trifft das Zela-Team auf eine Mannschaft, die auch in der Bezirksliga Ost als Gegner wartet.

Micheldorf war jedoch nicht der einzige OÖ-Ligist, für den bereits in der ersten Cup-Runde das Out besiegelt war: Auch für Bad Ischl (2:3 gegen Landesliga-West-Klub Kammer) und Pregarten (2:4 bei Landesliga-Ost-Verein Traun) ist die Pokalsaison schon wieder beendet.

Ab Minute 91: von 0:1 auf 2:1

Knapp am Ausscheiden vorbeigeschrammt ist gestern mit Bad Leonfelden ein weiterer Klub aus der höchsten Liga des Bundeslandes beim 2:1 gegen Landesliga-Ost-Vertreter Putzleinsdorf. Bis zur 91. Minute war der Außenseiter in Führung gelegen, doch dann ließen Stepan Krunert (91.) und Klaus Kapl (94.) Bad Leonfelden noch jubeln.

Alle Partien der 2. Runde

Mondsee (OÖL) - Vöcklamarkt (RLM)

Schwanenstadt (LLW) - Ostermiething (OÖL)

Geretsberg (1KL) - SPG Schalchen/Mattighofen (LLW)

Kammer (LLW) - SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL)

Diersbach (BW) - Bad Leonfelden (OÖL)

St. Peter (1KL) - St. Martin/M. (OÖL)

Wesenufer (1KL)/Vorderweißenbach (BN) - Bad Schallerbach (OÖL)

SPG Schärding (LLW) - Rohrbach (OÖL)

Gunskirchen (LLO) - Edelweiss Linz (OÖL)

Donau Linz (LLO) - Grieskirchen (LLW)

Schlüßlberg (1KL) - SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL)

Traun (LLO) - Gmunden (OÖL)

SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Lieb. (1KL) - ASK St. Valentin (OÖL)

Ried/Riedmark (BO) - Haidershofen (BO)

Dietach (OÖL) - Vorwärts Steyr (RLM)

SPG St. Florian/Niederneukirchen (LLO) - Perg (OÖL)







Autor Raphael Watzinger

