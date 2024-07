So will Gurten das nächste Cup-Märchen schreiben

Mittelfeldspieler Schott und Trainer Madritsch packten mit an.

"Es ist einfach typisch Gurten, wir helfen alle zusammen", sagt Peter Madritsch, Trainer des Innviertler Fußball-Regionalligisten vor dem heutigen Schlager im ÖFB-Cup gegen den LASK (18 Uhr). Nicht nur auf dem Platz soll seine Mannschaft gegen den Bundesligisten heute ihr Herzblut lassen – bereits in den vergangenen Tagen floss bei Vorbereitungen für den Cup-Abend viel Schweiß: So packten die Amateurkicker bei einem Arbeitseinsatz im altehrwürdigen Klaus-Roitinger-Stadion selbst mit an,