Trauer um Unterhaus-Fußballer: "Er hätte gewollt, dass wir spielen"

"Flieg hoch und sei stolz auf dich. Niemand außer dir weiß, wie viel Kraft, Mut und Vertrauen es dich gekostet hat, dort zu sein, wo du jetzt bist!" Am Freitag ist Jesse Engleitner (20) im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle die Geschichte des Torjägers des SV Kieninger-Bau Bad Goisern erzählt, der dem Krebs über einen so langen Zeitraum mit ganz viel Kraft und Mut die Stirn geboten hat. Von seinen Teamkollegen, die sich vor der ersten