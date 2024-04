In 100 Meter Höhe: Paragleiter blieb in Molln in Seilbahn hängen

Der Paragleiter baumelte in 100 Meter Höhe. (Symbolbild)

In rund 100 Meter Höhe verfing sich am Samstagmittag ein Paragleiter in der Materialseilbahn der Mollner Hütte. Der Mann blieb laut dem Einsatzleiter der Bergrettung, Christoph Pointner, zwar unverletzt, die Bergung gestaltete sich jedoch als äußerst schwierig: "Die Bergretter mussten von der Flugpolizei erst den Berg hinaufgeflogen werden, ehe sie den Mann über das Seil erreichen konnten".

Auch am Einsatz beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Molln undTernberg.

