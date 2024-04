Ansturm auf den Urfahraner Markt bei Kaiserwetter

Bereits von weitem kann man ihn hören. Ein Klangteppich bestehend aus Musik und den Durchsagen von Schaustellern legt sich vom Donauufer aus über die gesamte Linzer Innenstadt. Und je näher man ihm kommt, desto mehr wird auch der Geruchssinn stimuliert: Das Aroma von Bratwürsteln, Langos und Zuckerwatte werden - gewollt oder nicht - kräftig inhaliert. Spätestens jetzt ist klar, der Urfahraner Markt hat wieder begonnen.

Das Gedränge ist am Samstagvormittag groß, jedes Fahrgeschäft will ausprobiert werden. Und welcher Zeitpunkt würde sich dazu besser eignen als die traditionellen Freifahrten zwischen 10 und 11 Uhr? Der neue Publikumsliebling am Festgelände ist vielleicht deshalb 80 Meter hoch, weil auch sein Namensgeber literarische Höhenflüge feiern durfte: Der "Jules Verne Tower" überragt alles. Wer hier Karussell fährt, fliegt vielleicht nicht "In 80 Tagen um die Welt", aber bekommt innerhalb weniger Sekunden ein einzigartiges Panorama über die Dächer der Landeshauptstadt.

80 Meter hoch und der neue Star auf dem Urfahraner Markt: Der "Jules Verne Tower". Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Die Leut' haben an Hunger", sagt der Besitzer eines Würstelstands, ehe er die nächste Portion ausgibt. Er und sein Personal arbeiten im Akkord, so groß ist die Lust auf Bratwürstel, Sauerkraut und kaltes Bier.

590.000 Besucher waren im Vorjahr zu Gast. Eine Marke, die man seitens der Organisatoren heuer gerne übertreffen würde. Kooperativ zeigte sich an Tag 1 das Wetter: Temperaturen im Bereich von 20 Grad und strahlender Sonnenschein ermöglichten dem 9 Tage dauernden Volksfest einen perfekten Einstand.

Drei Schläge ins Glück

Wo ein Volksfest beginnt, ist ein feierlicher Bieranstich nicht weit. Und den übernahm der Linzer Bürgermeister, Klaus Luger (SP), traditionellerweise selbst. Frei nach dem Motto "gekonnt ist gekonnt" benötigte Luger, wie auch im vergangenen Herbst, nur respektable 3 Hiebe, um das Bier aus dem Holzfass fließen zu lassen. Gemeinsam mit Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) wurde das "Fest für alle Linzer" offiziell eröffnet.

Gewusst wie: Bürgermeister Klaus Luger und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer beim Bieranstich. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Programm in den kommenden Tagen hat für jeden was zu bieten: Bereits am Montag, dem 29. 4. sammeln die Schausteller gemeinsam mit Prominenten beim "Charity Tag" Spenden für den Förderverein des Landesschulzentrums für Hör- und Sehbildung. Beim anschließenden Lions-Charity-Konzert (ab 19 Uhr) mit „2:tages:bart“, „Lisa & die Mellows“ und „The Economix“ wird heuer die Familie eines schwer beeinträchtigten Buben aus der Steiermark unterstützt.

Am Familientag, dem 2. 5., ist bei ermäßigten Preisen auch der „Meisterdetektiv“ und Kinderheld Tom Turbo im Mediencafé für Autogramme oder Selfies zu haben.

Spätestens am Freitag, den 3.5., wird es am Abend (21:30) laut und bunt, wenn das traditionelle Feuerwerk den Linzer Nachthimmel in alle Farben des Regenbogens einfärbt.

Für OÖN-Card-Besitzer gibt es auch heuer viele Gutscheine und Ermäßigungen rund um den Urfahraner Markt. Details finden Sie in der OÖN-Card-App.

