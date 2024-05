"Daheim in den Bergen"  lädt zu Zerreißproben

Catherine Bode als an MS erkrankte Marie und Thomas Unger als Georg

"Daheim in den Bergen" gibt es auch Täler. Ein mitunter tiefes liegt zwischen "Wunsch und Wirklichkeit", so der Titel der elften und vorletzten Folge der im Allgäu angesiedelten Familiensaga. Hof oder Hotel? Familie oder Freiheit? Jede und jeder hadert innerlich zerrissen mit sich. Catherine Bode als an MS erkrankter Marie geht die Heimat über alles, ihre Schwester Lisa (Theresa Scholze) wird als stolze, selbstbestimmte Walser-Wirtin vor Herausforderungen gestellt und von einem auffallend