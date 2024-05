6-Jähriger zündete in Deutschland Feuerwerk in Auto - komplett ausgebrannt

Das Kind und die 39-jährige Mutter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Ludwigsburg am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall am Mittwoch auf der Autobahn 8 bei Stuttgart. Nach den bisherigen Ermittlungen habe der Sechsjährige offenbar auf dem Rücksitz einen Feuerwerkskörper gezündet und damit das Feuer ausgelöst. Die Mutter hielt auf dem Standstreifen, bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr habe das Auto in Vollbrand gestanden. Einem Medienbericht zufolge soll es sich bei dem Feuerwerk um Bengalos und Wunderkerzen für einen Kindergeburtstag gehandelt haben.

Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 40.000 Euro.

