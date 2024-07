Zoll entdeckte 50 Kilogramm Schlafmohn in Transporter in Deutschland

Der Fahrer und sein Beifahrer kamen in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt Saarbrücken in Deutschland am Freitag mitteilte. Demnach wurde das Auto aus Österreich am Freitag vergangener Woche auf der Autobahn 61 bei Dannstadt kontrolliert. Bei den Insassen handelte es sich aber um keine österreichischen Staatsbürger, wie das Hauptzollamt der APA sagte.

500 Einzelpackungen Schlafmohn

Im Innern fanden die Beamten 13 blaue Müllsäcke, in denen 500 Einzelpackungen mit Schlafmohn versteckt waren. Die Ermittler werfen dem 44-Jährigen und dem 39-Jährigen einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher unerlaubter Einfuhr von Drogen. Beide sitzen nun in unterschiedlichen Gefängnissen.

