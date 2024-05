EU-Wahl: Vilimsky schiebt "Vorhang auf für unser Österreich"

"Vorhang auf für unser Österreich" lautet der Slogan der zweiten Welle, die am Mittwoch im niederösterreichischen Stift Göttweig vorgestellt wurde. Erstmals zu sehen ist darauf nun auch Spitzenkandidat Harald Vilimsky.

"Frei. Sicher. Neutral." lautet dann auch die Subbotschaft der zweiten Plakatwelle. Vilismky taucht dabei hinter einem Vorhang, der die EU-Flagge abbildet vor rot-weiß-rotem Hintergrund auf. "An uns ist der Vorwurf gerichtet worden, dass für den Einstieg in die Kampagne ein Plakat gewählt wurde, dass eine negative Konnotation hätte", berief er sich auf das stilisierte Sujet mit von der Leyen und Selenskyj, das aussieht, als würden sie sich küssen.

Kampf dem "Ökoterrorismus"

"Kriegstreiberei", nicht nur von russischer, sondern auch von ukrainischer Seite prangerte Vilimsky dann bei der Präsentation doch noch an. Den Kampf weiterhin angesagt hat der Freiheitliche auch der Coronapolitik und dem "Ökoterrorismus", den er Hand in Hand mit der Atomkraft sieht, sei Energie für E-Mobilität doch nur durch Atomenergie zu bewerkstelligen. Und auch die Kritik am Umgang mit Flüchtlingen durfte nicht fehlen, Vilimsky fordert dabei einen "Re-Migrationspakt".

Rund 2.400 Großplakate mit Vilimsky werden laut Wahlkampfleiter und FPÖ-Bundesgeschäftsführer Joachim Stampfer österreichweit affichiert. Dazu kommen 15.000 Kleinplakate, eine Mio. Fineliner "Made in Austria", ebenso viele Folder und Autogrammkarten. Stampfer geht im Gespräch mit der APA davon aus, dass man bei den Wahlkampfausgaben "unter der Hälfte des gesetzlichen Erlaubten" bleiben werde.

