Faustschläge im Unterhaus: "So macht der Fußball keinen Spaß mehr"

Die neue Saison im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus wurde gerade erst angekickt - und schon wieder steht der Amateurfußball in den Negativ-Schlagzeilen. Beim Spiel in der 2. Klasse Süd zwischen dem TSV Timelkam und der SPG Grünau/Pettenbach 1c (1:1) kam es am vergangenen Wochenende zu einem unschönen Zwischenfall.

Was war passiert? Nach einem Foulspiel brannten Gästekicker Furkan Ü. in der 86. Minute die Sicherungen durch: "Er ist durch zwei Spieler durchgegangen und wurde dabei gefoult. Danach hat er mit dem Fuß nachgeschlagen und es kam zu einer Rudelbildung", erzählt Grünau-Sportchef Christian Pramhas. Dabei sind auch Faustschläge gefallen, wie ein Video, welches den OÖN vorliegt, beweist. Pramhas: "So etwas darf meinem Spieler nicht passieren. Es wird interne Konsequenzen geben."

Beim heutigen Training soll der Vorfall noch einmal aufgearbeitet werden: ",Ich trainiere selber eine Nachwuchsmannschaft in unserem Verein. Den Kindern erkläre ich immer, dass man sich fair verhalten muss und dass, wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist es so. Das fordere ich auch von den Erwachsenen ein. Solche Szenen dürfen sich auf keinen Fall wiederholen."

Lange Sperre für Übeltäter

Ähnlich sieht es auch Jürgen Seifriedsberger, Sportchef von Timelkam: "Ich weiß nicht, was in diesem Spieler in so einem Moment vorgeht. So macht der Fußball keinen Spaß."

Seifriedsberger wundert sich zudem, warum es nicht zu einem Abbruch gekommen ist: "Es waren ja mehrere Spieler in die Rudelbildung involviert, nicht nur der wegen der Tätlichkeit ausgeschlossene Spieler. Für mich wäre es ein klarer Abbruch gewesen."

Auch Schiedsrichter Markus Spiessberger habe laut des Heimfunktionärs seinen Teil dazu beigetragen: "Der Schiedsrichter hat während des Spiels gewisse Sachen durchgehen lassen, wodurch es immer hitziger wurde." Grünau-Sportchef Pramhas dazu: "Als Schiedsrichter in der 2. Klasse ist man generell ein armer Kerl. Vielleich hätte er schon früher durchgreifen müssen."

Referee Spiessberger war für eine Stellungnahme von den OÖN nicht erreichbar - da er aber die Partie wieder angepfiffen hat, bleibt es bei der 1:1-Punkteteilung. In die Verlängerung geht es lediglich für Grünaus Übeltäter: Der Strafausschuss des OÖ-Fußballverbands wird wohl eine längere Sperre aussprechen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger