SV Guntamatic Ried befragte die Mitglieder

Farbe des Auswärtstrikots ab der Saison 2023/2024: Zur Wahl standen die derzeitige Farbe Rot und die Farbe der Stadtgemeinde Ried, Gelb. 54 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten für ein gelbes Trikot bei Auswärtsspielen. Daher wird die SV Ried ab dem Sommer in fremden Stadien mit gelben Dressen auflaufen. Neu ist das nicht: Bereits vor mehreren Jahren spielten die Rieder in Gelb.

Einlaufmusik bei den Heimspielen: Viele Jahre lang wurde als Einlaufmusik "Final Countdown" von Europe gespielt. Seit geraumer Zeit laufen die Mannschaften mit dem eigenen SV-Ried-Song "Wer, wenn nicht wir" von "RodSbuam" ein. 41 Prozent äußerten den Wunsch, dass man wieder zu "Final Countdown" zurückwechseln solle, 27 Prozent stimmten für "Wer, wenn nicht wir". Ab sofort wird beim Einlaufen der Mannschaften wieder der Hit von Europe gespielt, das Werk der "RodSbuam" kommt beim Aufwärmen aus den Soundboxen in der Josko-Arena.

Name der zweiten Mannschaft: Bei der Frage nach der Namensgebung für die zweite Mannschaft der SV Ried in der Regionalliga hat sich der aktuelle Name "Junge Wikinger" mit 41 Prozent durchgesetzt. 31 Prozent stimmten für "SV Ried Amateure", 29 Prozent für "SV Ried II". Aufgrund dieses Abstimmungsergebnisses bleibt der Name Junge Wikinger bestehen.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif