0:0 war für Heinle doch ein echtes Hochzeitsgeschenk

Mit einem 0:0 fuhr Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried gestern aus Lustenau nach Hause. Für Trainer Christian Heinle war es auch ohne Sieg ein echtes Hochzeitsgeschenk. "Natürlich erhofft man sich gerade nach drei Siegen in Serie mehr. Aber da gehört auch ein Gegner dazu – und Lustenau hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Deshalb bin ich mit dem Punkt absolut zufrieden", sagte der Trainer gestern nach dem Remis gegen die seit acht Spielen sieglosen Vorarlberger. Heinle war erst am Spieltag angereist, nachdem er am Samstag in Utzenaich seine Lisa kirchlich geheiratet hatte.

"Lustenau hat uns zu Beginn auch mit der Grundformation überrascht", gab Heinle zu, der auch selbst bereits nach 20 Minuten reagierte. Als Oliver Kragl vom Mittelfeld in die Abwehr zurückbeordert worden war und man auf eine Fünfer-Abwehrkette umstellte, wurde es besser. Großchancen gab es vor der Pause allerdings auch bei den Lustenauern kaum. Bei Diabys vermeintlichem 0:1 nach 30 Minuten war klar, dass Schiedsrichter Florian Jäger auf Foul entscheiden würde.

Rieds Trainer Christian Heinle am Samstag mit seiner Lisa Bild: Scharinger

Nach einer Stunde brachte Heinle dann Stürmer Seifedin Chabbi ins Spiel, der dem Trainer am Ende beinahe noch das ganz perfekte Geschenk bereitet hätte. Ganz alleine war er in der 75. Minute vor Lustenaus Torhüter Domenik Schierl aufgetaucht. Doch sein Schuss sprang von der Stange auf das Spielfeld zurück. Es wäre schon kitschig gewesen, wenn Chabbi ausgerechnet gegen jenen Verein getroffen hätte, für den er einst in 77 Liga-Spielen 22 Tore und 10 Assists gemacht hat. "Es tut mir leid für die Mannschaft, dass der Ball an die Stange gegangen ist, den muss ich machen. Dann wäre das Spiel gegessen gewesen." Trotzdem war Chabbi der Pluspunkt im Rieder Spiel. "Dass man besser spielen kann als in der ersten Hälfte, weiß jeder. Die zweite Halbzeit hat dann gepasst, da haben wir auch genug Chancen herausgespielt", analysierte der Stürmer nach dem Spiel.

Gegen den Sport-Club im Cup

Auch im ÖFB-Cup-Viertelfinale hätte es für Ried schlimmer kommen können: Mit dem Auswärtsspiel beim Wiener Sport-Club hat man den einzigen verbliebenen Nicht-Bundesligisten gezogen. Der Regionalligist hatte im Achtelfinale die Wiener Austria mit einer Galavorstellung beim 3:1 aus dem Bewerb gekickt.