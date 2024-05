Stiftungsdokumente, Vermögensverschiebungen und Familienverhältnisse prüfen: Andreas Grabenweger, Masseverwalter in Signa-Gründer Rene Benkos Konkursverfahren als Unternehmer, hat derzeit alle Hände voll zu tun. In etwa zwei Monaten werde er den nächsten Bericht vorlegen, kündigt er an.