Drei neue Lokale im Stadtzentrum: Neuer Schwung für die Gastronomie in Ried

Positives gibt es aus der Rieder Gastronomiebranche zu berichten. Am gestrigen Donnerstag eröffnete am Roßmarkt 17 "Manika’s Thai Kitchen". Zuvor war in diesem Gebäude das Lokal "Room Five", das Ende Jänner seine Türen nach rund zweieinhalb Jahren schloss. Geleitet wird das neue Lokal von der gebürtigen Thailänderin Manika Poodee. Sie hat 2006 ihren Lebensmittelpunkt ins Innviertel verlegt und arbeitete in den vergangenen Jahren in verschiedenen Rieder Gastronomiebetrieben. Mit der Eröffnung ihres Lokals hat sie sich einen langersehnten Wunsch erfüllt. Auf der Speisekarte findet man neben thailändischen Köstlichkeiten auch österreichische Speisen. Eine klassische Speisekarte gibt es in Manika’s Thai Kitchen nicht. Die Küchenchefin lässt sich wöchentlich eine neue Speisekarte mit wechselnden Gerichten einfallen. Ab kommender Woche wird es zudem von Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr immer eine kleine Speisekarte mit drei verschiedenen Menüs geben. In Manika’s Thai Kitchen wird nicht nur frisch Gekochtes aufgetischt, sondern es gibt auch verschiedene asiatische Lebensmittel zu kaufen.

Öffnungszeiten: Manika’s Thai Kitchen hat von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von 8 bis 15 Uhr. Am Samstag, Sonntag und an Feiertagen ist geschlossen.

"Wir freuen uns, dass es jetzt endlich so richtig losgeht"

Die offizielle Eröffnung des Traditionswirtshauses Platzlwirt unter dem neuen Namen M2’s Platzl von Martina und Manuel Gadermayr findet am kommenden Sonntag ab 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen, Bieranstich und anschließendem Mittagstisch mit Ragout vom Maibock und Kasnocken statt. Erste Blicke ins Lokal kann man schon heute Abend bei der Rieder Shopping Night werfen, eine kleine Karte wird bereits angeboten.

In den vergangenen Wochen war das Gastro-Ehepaar, das zuletzt die Strandbar beim Badesee in Pramet betrieben hatte, mit den Vorbereitungen intensiv beschäftigt. "Es war eine durchaus spannende Zeit. Jetzt sind wir wirklich sehr froh, wenn es endlich losgeht. Die Vorfreude ist groß, dass wir nun endlich unsere Gäste bewirten können", sagt Martina Gadermayr im Gespräch mit den OÖNachrichten. Auch der Gastgarten im Innenhof des Wirtshauses mit rund 40 Sitzplätzen und Stehtischen wurde neu gestaltet.

Öffnungszeiten: Das M2’s Platzl hat von Sonntag bis Donnerstag jeweils durchgehend von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Mittagsmenüs gibt es von 11 bis 14 Uhr, am Nachmittag gibt es eine kleine Karte. Freitag und Samstag bleibt das Wirtshaus geschlossen.

Martina und Manuel Gadermayr

Riederin Viktoria Stegmüller verwirklicht sich ihren Traum

Noch einige Wochen sind es bis zu einer weiteren Gastro-Neueröffnung am Rieder Hauptplatz. Die Riederin Viktoria Stegmüller, die seit ihrem 15. Lebensjahr in der Gastronomie und Hotellerie arbeitet und auch viel Erfahrung im Eventbereich mitbringt, eröffnet voraussichtlich Mitte Juni ein Café-Bistro mit Barbetrieb im Boho-Stil.

"Das bedeutet, dass viel Wert auf einen Mix aus Natürlichkeit, Eleganz und Unkonventionalität gelegt wird. Es soll eine Verbindung aus Innviertler Gemütlichkeit mit einem Hauch Großstadtflair werden", sagt Stegmüller. Von klassischen Frühstücksgerichten über kalte und warme Bistrospeisen bis hin zu ausgefallenen Angeboten werde alles dabei sein. "Natürlich gibt es auch vegetarische und vegane Speisen", sagt Stegmüller. Derzeit wird in der Passage noch auf Hochtouren gearbeitet. "Mein Dank gilt dem Vermieter, der OÖ Versicherung, dass ein größerer Umbau als ursprünglich geplant möglich ist", sagt Stegmüller. Die genauen Öffnungszeiten würden erst festgelegt. Events wie Vernissagen, Verkostungen und Lesungen seien geplant. "Ich war schon immer Gastgeberin aus Leidenschaft. Mein Wunsch war es stets, ein eigenes Lokal zu betreiben. Jetzt kann ich in Ried meinen Traum in die Realität umsetzen", sagt die Innviertlerin.

Viktoria Stegmüller eröffnet im Juni ihr neues Lokal. (privat)

Shopping Night findet statt

"Es ist sehr erfreulich, dass im unmittelbaren Stadtzentrum drei unterschiedliche Gastronomiebetriebe neu aufsperren. Das ist für die Entwicklung der Innenstadt positiv und erhöht die Frequenz", sagt Stadtmarketing-Chef Helmut Slezak zu den Neueröffnungen.

Seit längerem laufen die Vorbereitungen der Rieder Wirtschaft und des Stadtmarketings für die heute Abend stattfindende Shopping Night in der Innenstadt. Die Unterstützung des Wettergottes bleibt den Organisatoren sowie den Rieder Händlern und Gastronomiebetrieben heute Abend wohl verwehrt. Die Prognosen der Meteorologen sind alles andere als gut, die Shopping Night findet heute laut den Veranstaltern trotzdem planmäßig statt. Das erstmals eingeführte "Prozent-Werfen" und das Kinderschminken werden nicht im Freien, sondern im Gebäude Hauptplatz 36 abgehalten. "Das Rahmenprogramm im Freien kann wahrscheinlich witterungsbedingt nicht durchgeführt werden", heißt es in einem Informationsschreiben des Stadtmarketings. Das von Stadtmarketing-Geschäftsführer Helmut Slezak bei einer Pressekonferenz erhoffte "Sommermärchen" wird ausbleiben. Trotzdem will man das Beste aus der Situation machen. Die Geschäfte in der Innenstadt und im Rieder Einkaufszentrum Weberzeile haben bis 21 Uhr geöffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif