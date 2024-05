Rotes Kreuz bietet Jugend freiwilliges Jahr

Junge Menschen, die auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung sind, können sich beim Roten Kreuz bewerben. Es besteht die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Berufsfindungspraktikum zu absolvieren. Im Rahmen der Ausbildung werden wertvolle Kenntnisse und soziale Kompetenzen erworben. Neben einer fundierten Ausbildung im Rettungsdienst können sich Bewerber für das freiwillige soziale Jahr neuerdings auch in den Gesundheits- und sozialen Diensten (GSD) engagieren. Hier liegt der Fokus auf der Mithilfe in den Tagesbetreuungszentren in Tumeltsham und St. Martin im Innkreis sowie im Bereich des Besuchsdienstes. Das Berufsfindungspraktikum ist nur im Rettungsdienst möglich, es kann aber in andere Leistungsbereiche des Roten Kreuzes "hineingeschnuppert" werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, um persönliche Kompetenzen zu erweitern und humanitäre Werte zu fördern.

Soziales Jahr

Das freiwillige Sozialjahr beim Roten Kreuz startet im September. Im Rahmen des Jahres verdient man in etwa 500 Euro und bekommt das Klimaticket bezahlt. "Die Zertifikate über die erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen gelten auch als Praxis-Nachweis für Bewerbungen", informiert Lisa Nagl, stellvertretende Bezirksgeschäftsleiterin des Bezirks Ried.

Das sechs- oder zwölfmonatige Berufsfindungspraktikum für Personen im Alter von 18 und 25 Jahren kann heuer noch im Juli, September oder November gestartet werden. Die Auszubildenden bekommen ein monatliches Taschengeld (ca. 500 Euro) und werden zu Rettungssanitätern ausgebildet.

Bewerbungen sind unter ri-office@o.roteskreuz.at oder 07752/81844 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.roteskreuz.at.

