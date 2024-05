Machtkämpfe in der Arbeiterkammer: Ist Stangl für oder gegen die Kleinen?

Die meisten Arbeitnehmer sind Pflichtmitglieder in der Arbeiterkammer (AK) und zahlen bis zu 17 Euro Betrag im Monat für ihre Interessensvertretung. Sie sollten davon ausgehen können, dass trotz unterschiedlicher politischer Ansichten doch die gemeinsame Vertretung der Arbeitnehmerinteressen im Vordergrund steht.Doch vor der am kommenden Dienstag stattfindenden Vollversammlung der frisch gewählten Kammerräte in der AK Oberösterreich fliegen die Hackeln.