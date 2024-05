Was "Atzi" und Sandro auf die Linzer Promenade gebracht hat

Andreas Atzelsberger und Sandro Resera in der "Promenadenbar"

"Ich koche gut und er kennt sich mit Wein aus", sagt Andreas "Atzi" Atzelsberger und meint seinen Partner und Barchef Sandro Resera. Anfang April haben die beiden die "Promenadenbar" in der Klammstraße eröffnet und bieten eine Mischung aus österreichischer Hausmannskost und italienischem Flair. Beide sind in der Linzer Gastroszene keine Unbekannten. Der 36-jährige Atzelsberger hat im "Josef" gelernt und war zuletzt fünf Jahre Küchenchef im "Schwarzen Schiff" in Urfahr.