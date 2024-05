Lehrerin soll Volksschulkinder gequält, geschlagen und beleidigt haben

"Bedauerlicherweise kann ich einen Vorfall an einer Volksschule bestätigen", erklärte Bildungsdirektorin Isabella Penz am Freitag auf APA-Anfrage zu einem entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". Der Sachverhalt werde auch an die Staatsanwaltschaft übermittelt.

Mehrere Kinder meldeten sich

Zu dem Vorfall sei es laut dem Zeitungsbericht Ende April gekommen. Die Lehrerin habe einen Buben so fest geschubst, dass der Erstklässler vom Sessel zu Boden fiel. Anschließend habe sie ihm mit den Hausschuhen auf den Kopf geschlagen. Mehrere Schüler und sogar ein Lehrer waren Zeugen des Vorfalls, der Lehrer meldete ihn schließlich der Schulleitung. Nachdem der Übergriff Wellen publik geworden war, meldeten sich weitere Kinder.

Einem Mädchen soll sie in den Oberarm gezwickt haben, ein anderes an den Haaren gerissen. Laut den Kindern fielen Sätze wie "Du bist ein hirnloses Assi-Kind" oder "Du bist fett, deine Mutter ist faul und daher habt ihr kein Geld". Die Lehrerin selbst bestreitet die Vorwürfe und sagt, es handle sich um haltlose Beschuldigungen von Kindern. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

"Dienstrechtliche Schritte beziehungsweise ein Entlassungsverfahren wurden sofort eingeleitet", sagte die Bildungsdirektorin. Der Vorfall werde "in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung am Schulstandort aufgearbeitet", die Kinder der betroffenen Klasse würden pädagogisch und psychologisch begleitet.

