Gediegen, genussvoll, gut: Beim Gasthof Zweimüller mundet’s

Wer ein gutbürgerliches Gasthaus sucht, ist beim „Zweimüller“ in Grieskirchen bestens aufgehoben. In den mehr als 400 Jahre alten Gemäuern inmitten der Hausruckviertler Kleinstadt hat Wirtshauskultur Tradition. Schon am Eingang erfährt man, dass hier „Gastlichkeit in fünfter Generation“ gelebt wird – und zwar in vier Räumen. Der mit Abstand schönste ist die mit dunklem Holz vertäfelte „Stubn“. Wir haben für Sonntagmittag reserviert.