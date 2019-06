Ismaël bewundert die LASK-DNA

"Ich freue mich, dass es endlich losgeht", sagte Valérien Ismaël, Neo-Trainer von Fußball-Bundesligist LASK, vor der gestrigen ersten Raseneinheit in der diesjährigen Sommervorbereitung. Am Montag hatten sportmedizinische Tests auf dem Programm gestanden, gestern fiel der Startschuss auf dem Fußballplatz. "Wir haben jetzt vier Wochen Zeit, um uns ideal auf die neue Saison vorzubereiten."

Bei einigen seiner Kicker begann die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit sogar noch früher. "Ich war verwundert, dass viele meiner Spieler schon in der letzten Woche hier waren und begonnen haben, selbstständig zu trainieren", gab es vom Neo-LASK-Trainer schon vor der ersten Einheit mit dem runden Leder viel Lob für seine Schützlinge. Irgendwie war es für den einstigen Top-Verteidiger des FC Bayern München dann aber doch keine allzu große Überraschung: "Das ist die DNA des Teams. Die Mannschaft weiß, dass dieser zweite Platz das Ergebnis harter Arbeit war. Sie sind in diesem Drive drinnen. Wir können auf einem super Level starten."

In sechs Testspielen können sich die Neuzugänge um David Schnegg, Thomas Sabitzer und Valentino Müller für einen Platz in der Startelf empfehlen – schon am Samstag geht es in Zipf gegen eine Bezirksauswahl los. Mit Dominik Reiter (von Wiener Neustadt) und Felix Luckeneder (Altach) sind auch zwei Kicker nach Leihen zurück im Linzer Trainingsbetrieb. Letzterer soll wieder verliehen werden – abermals innerhalb der Bundesliga. Nicht nach Linz zurückkommen wird Bruno, dessen Leihe beim griechischen Erstligisten Atromitos ebenfalls am 30. Juni endet. Der 25-jährige Brasilianer wird mit einem Wechsel zu Olympiakos Piräus in Verbindung gebracht. Der griechische Vize-Meister der Vorsaison soll an einem Kauf interessiert sein. Mit Florian Jamnig könnte sich ein weiterer Flügelspieler verabschieden: Den 28-Jährigen, für den die Linzer vor einem Jahr sogar Ablöse an Wacker Innsbruck gezahlt hatten, zieht es zurück in seine Tiroler Heimat zu Wattens, er war beim Trainingsstart in Linz gar nicht mehr dabei ...

Über das Thema wurde auch in der aktuellen Sendung von OÖN-TV berichtet:



Trainingsstart der SV Ried

Als Erster der 16 Zweitligisten startet heute die SV Guntamatic Ried mit dem Trainingsauftakt in die Sommervorbereitung. Stürmer Patrik Eler bleibt so lange beim französischen Zweitligisten Nancy, bis entschieden ist, an welchen Klub er verliehen wird.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at