2:1! Jetzt ist der Klassenerhalt für Blau-Weiß ganz nah

Der FC Blau-Weiß Linz macht einen Riesenschritt zum Klassenerhalt: Mit dem 2:1 (0:1) in der Fußball-Bundesliga-Qualigruppe gegen Altach baute das Team von Trainer Gerald Scheiblehner den Vorsprung auf Lustenau (1:2 gegen Wolfsberg) auf acht Punkte aus. "Das ist jetzt ein Riesenpolster. Wir sind wieder da, es ist unglaublich. Dieser Sieg (der erste seit dem 2:0 im Derby gegen den LASK am 12. November, Anm.) war extrem wichtig. Wir haben Charakter gezeigt", freute sich Fabio Strauss.

So verrückt kann Fußball sein: Zur Pause war Blau-Weiß 0:1 zurück und neben der Spur gewesen, nach dem Schlusspfiff war die Fußballwelt auch dank Doppel-Torschütze Ronivaldo wieder in Ordnung. "Ein schöner Moment für uns, der Druck war groß. Der erste Erfolg im Kalenderjahr beflügelt uns. Schön, dass ich meinen Beitrag leisten konnte", sagte der 35-jährige Stürmer.

Die Oberösterreicher hatten lange gebraucht, um den Schock – das frühe Gegentor nach nur 75 Sekunden – zu verarbeiten. Viel zu einfach war die letzte Linie der Hausherren ausgespielt worden, einen Schuss von Lukas Fadinger konnte BW-Goalie Nicolas Schmid nicht festhalten – Mohamed Ouedraogo staubte ab – 0:1 (2.).

Das passte gar nicht zur doppelten Motivationsspritze, die die Blau-Weiß-Kicker 20 Minuten vor dem Anpfiff bekommen hatten: Während einer feurigen Ansprache eines Vorsängers der Anhängerschaft fiel sogar das entscheidende 2:1 des WAC bei Schlusslicht Lustenau, das vor dem Abstieg steht.

Für die Blau-Weißen ist der Klassenerhalt zum Greifen nah. Auch weil die "Joker" stachen. In der 61. Minute legte der eingewechselte Danilo Mitrovic per Kopf quer, Ronivaldo stand goldrichtig und beförderte den Ball über die Linie – 1:1. Und im Finish standen die 4000 Fans im Donauparkstadion endgültig kopf: Der starke Kristijan Dobras, der ebenfalls nach der Pause gekommen war, vernaschte die Altacher Hintermannschaft und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Ausgerechnet der zuletzt schwächelnde Ronivaldo trat an – und lässt sein Team mit dem eiskalt verwandelten Elfmeter (88.) von einer weiteren Saison in der Bundesliga träumen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

