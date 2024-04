Banges Warten beim LASK: Ist die Saison von Robert Zulj schon zu Ende?

Die Abwärtsspirale beim LASK haben die Trainer Thomas Darazs und Maximilian Ritscher gegen Salzburg durchbrochen, am Sonntag (14.30 Uhr) soll die nächste Negativserie enden: Zehn Spiele in Folge haben die Athletiker nicht gegen Hartberg gewonnen. Robert Zulj kann in der Raiffeisen-Arena wieder nur Daumen drücken. „Der Heilungsprozess wird uns zeigen, ob er in der laufenden Saison noch zur Verfügung steht oder nicht“, sagte Darazs.