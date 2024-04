Ziereis über den Stimmungsboykott: "Wir sind die Leidtragendenden"

Sang- und klanglos: So wie die LASK-Fans ihren Stimmungsboykott fortsetzen, so ging die Mannschaft in der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen Hartberg unter. "Das soll aber keine Ausrede sein für die Leistung", sagte Ersatzkapitän Philipp Ziereis nach dem 1:3 und erklärte: "Es ist für uns nicht leicht, weil wir genau in der Mitte stehen und eigentlich gar nichts dafür können für die Situation."

"Die Mannschaft braucht die Unterstützung", sagte Ex-Teamspieler Andreas Herzog zur Pause bei Sky, nach einer völlig emotionslosen ersten Hälfte der Schwarz-Weißen auf dem Feld und auf der Tribüne. Ziereis: "Es nervt natürlich, gerade wenn man weiß, was hier auf der Gugl möglich ist. Man hat es ja in dieser Saison gesehen, welche Energie hier entstehen kann, welch eine geile Stimmung hier entstehen kann. Wir haben die Topgegner geschlagen, haben Saint-Gilloise geschlagen – jeder weiß, wie schwierig es ist, wenn hier das Stadion bebt."

Der Appell des 31-Jährigen war fast ein Hilferuf, weil im Rennen um Platz drei jede Hilfe willkommen ist. "Deswegen hoffe ich einfach, dass die beiden Seiten einmal einen Schritt aufeinander zugehen – weil wir sind die Leidtragenden. Wir brauchen jeden Einzelnen im Stadion."

"Jeder wünscht sich Stimmung"

Vergangene Woche gegen Salzburg war die Mannschaft selbst noch der Stimmungsmacher beim 3:1 gewesen. "Man hat gesehen: Auch mit wenig Support können wir die Zuschauer mitnehmen", sagte Ziereis. "Es liegt also auch an uns." Das vermisste auch Trainer Thomas Darazs: "Es ist uns nicht gelungen, die Fans anzustecken." Er fügte hinzu: "Jeder Trainer, jeder Fußball wünscht sich eine gute Heimatmosphäre, eine gute Stimmung." So wie sie Hartbergs Flügelspieler Dominik Frieser eigentlich von den Athletikern kennt: "Ich habe ja lange beim LASK gespielt. Die Fans sind richtig gut. Wenn sie dich unterstützen, kannst du gleich ein bisschen mehr laufen. Es ist ein Vorteil für uns, dass sie nichts gesungen haben."

Erst nach dem Schlusspfiff meldeten sich die LASK-Fans auf der Stehplatztribüne lautstark und bekundeten ihre Treue zum Klub. Der Gesang verhallte im sich leerenden Stadion.

Günther Mayrhofer

