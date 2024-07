Jerome Boateng: Vom Gerichtssaal auf die Linzer Gugl

Als Generalprobe für den ÖFB-Cup-Auftakt am kommenden Freitag (18 Uhr) in Ried gegen Regionalligist Gurten lädt der LASK heute (15 Uhr) zum "Season Opening" in die Raiffeisen-Arena gegen den SKN St. Pölten mit anschließender Teampräsentation und Autogrammstunde (samt Freibier spendiert von Zipfer). Dabei werden alle Augen auf Jerome Boateng, der sich zuletzt im individuellen Aufbautraining befand, gerichtet sein.