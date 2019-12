Ab 18 Uhr live: LASK im Endspiel um Gruppensieg gegen Sporting

Die Portugiesen kommen mit einer Art B-Elf nach Linz Renan Ribeiro spielt im Tor, Tiago Ilori, Christian Borja, Sebastian Coates und Valentin Rosier bilden die Viererkette. Im Mittelfeld spielen Rodrigo Fernandes, Eduardo Henrique und Miguel Luis. Als Stürmer sind Rafael Camacho, Jese Rodriguez und Pedro Mendes aufgeboten. Trainer Emanuel Ferro (übersetzt würde er Manuel Eisen heißen, was irgendwie in die Stahlstadt Linz passt) hat die Mannschaft im Vergleich zum Spiel in Lissabon gegen den LASK auf neun Positionen verändert.