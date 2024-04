Darazs wird auch gegen Hartberg vorne stehen

Die Entscheidung ist überhaupt keine Überraschung, zumindest das Ende in der Posse rund um die in erster Instanz verweigerte Lizenz für den LASK war versöhnlich. Die Liga hätte schon am Freitag die Möglichkeit gehabt, den Schwarz-Weißen die Lizenz im ersten Anlauf zu erteilen – und hat es nicht getan. Dafür hätte man auch nicht knapp 36 Stunden nach Einreichung des LASK-Protests zusammentreten müssen, um den reinen Formalakt sofort zu vollziehen.