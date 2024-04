„Freundschaftsvertrag“ mit Putins Partei: FP-Delegation 2016 in Moskau – mit dem damaligen FP-Chef Strache (M.) und EU-Mandatar Vilimsky (r.)

Es war der letzte Sitzungstag vor der Wahl im Juni – und eine breite Mehrheit der EU-Parlamentarier nutzte die gestrige Plenartagung in Straßburg, um in einer Resolution ihre Sorge über die Einflussnahme Russlands auf die Parteien in der EU und den EU-Wahlkampf zum Ausdruck zu bringen.