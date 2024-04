Der Industriebetrieb der Familie Blum 1924, die Hüte wurden sogar in New York, Paris und London verkauft. (Stadtarchiv)

Wie man alte Fabriksgebäude revitalisieren und ihnen ein neues Leben einhauchen kann, das kann man in Wels anhand der alten Hutfabrik in der Carl-Blum-Straße sehen. In den schönen Backsteingebäuden sind heute unter anderem eine IT-Firma, Start-ups, die Caritas und das Welser Frauengesundheitszentrum eingemietet.