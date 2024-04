Am Wochenende beginnt in Oschersleben die diesjährige DTM-Saison. Der 25-jährige Linzer Thomas Preining sitzt als Titelverteidiger in der Rolle des Gejagten in seinem Porsche. Ein Gespräch über den Teamgeist, "Wunschkennzeichen" und eine ziemlich schräge Work-Life-Balance.