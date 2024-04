Sein Herz ist voll Mitgefühl: Ein Pilgermarathon für die Vergessenen von Lesbos

herzberühren, herzlaufen, Herzheimat, Herzensschmankerl, herzgeliebt, herzgereist und herzgespeist – so lauten die Titel der mittlerweile sieben karitativen Buchprojekte von Otto Georgios Trompeter. Mit seinen Büchern hat der Sierninger Spenden für notleidende Kinder in Griechenland und in griechischen Flüchtlingslagern gesammelt. Seither führt der 67-Jährige jährlich ein bis zwei Hilfstransporte in seine Herzensheimat durch.