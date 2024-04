7 Tipps für die richtige Erde

Geht man in die Gärtnereien, Gartencenter, Baumärkte oder auch zum Supermarkt und Diskonter, türmen sich überall Paletten voller Erdsäcke. Der Erdmarkt ist riesig: 250.000 Kubikmeter, so viel wie 6500 voll beladene Lkw, werden jährlich allein in Österreich verkauft. Gut 70 Prozent davon sind noch mit Torf oder teilweise mit Torf versehen. Welche Erde tatsächlich für die Pflanzen und die Umwelt gut ist?